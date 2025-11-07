الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

أخبار لبنان
2025-11-07 | 08:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

أخبار لبنان

التزام

لبنان

باتفاق

الأعمال

العدائية

ويكشف

البنك

الدولي

استمرار

الاحتلال

الإسرائيلي

جنوبية

LBCI التالي
مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" عن القذافي: تخفيض الكفالة قرار إستنسابي يتخذه القاضي في أي ملف
القومي: لا تسليم ولا تفاوض
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:38

المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية

LBCI
آخر الأخبار
11:26

حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع

LBCI
آخر الأخبار
11:25

حماس: ندين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي ونعتبره خطوة مرفوضة تبيض جرائم الاحتلال ضد غزة

LBCI
أخبار دولية
11:19

مسؤولون أميركيون لرويترز: المخابرات الأميركية خلصت إلى وجود تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أخبار لبنان
10:12

الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا

LBCI
أمن وقضاء
08:47

مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا

LBCI
أخبار لبنان
08:36

جنبلاط يُعيد طرح أسئلة حول العدالة: أين تحقيقات المرفأ ومن اغتال جو بجاني؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-11-06

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
11:26

حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع

LBCI
آخر الأخبار
11:38

المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

LBCI
أمن وقضاء
05:26

التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع

LBCI
أخبار لبنان
03:29

الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:52

ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:51

مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
12:26

رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
أمن وقضاء
13:20

الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More