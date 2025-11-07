بيرم: لن نتخلى عن أوراق القوة… والمقاومة أساس صمودنا

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم خلال كلمة ألقاها في الاحتفال التأبيني لمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة الفقيد ‏المجاهد عبدو بكر، والد الشهيد علي بكر، أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه بالحرب، فلجأ إلى السياسة، وعندما ‏أخفق سياسيًا، بدأ يلجأ إلى التهويل والترهيب"، مشددًا على أن "هذا الأسلوب لا ينفع مع أبناء خط المقاومة‎".‎



وأضاف بيرم في كلمته التي ألقاها في حسينية بلدة النبي عثمان، بحضور فعاليات حزبية واجتماعية وبلدية: "نحن ‏لا نردّ على التهويل بالخوف، بل بالحكمة. نحن من نحمي البلد، ونحرص على الدولة والجيش والوحدة الوطنية، ‏وندافع عن المسجد كما عن الكنيسة، لأننا أهل الدولة الحقيقية والوحدة الصادقة‎".‎



واعتبر أن "الصمت أحيانًا هو صمت الحكماء"، مؤكدًا أن "المقاومة لا تفرّط بأوراق القوة، لأنها تدرك أن العدو ‏كلما قُدّم له تنازل، ازداد استكبارًا‎".‎



وختم بيرم بالقول: "لا خيار أمامنا سوى التمسك بالوعي، الوحدة، الحكمة، وأساس ذلك كله هو المقاومة. فلا ‏مكان فينا للخوف أو التراجع أو الوهن".‏

