زياد حواط لـ"جدل": أنا ضد التفاوض غير المباشر... ولن نسمح بتأخير الإنتخابات 5 دقائق

رأى النائب زياد حواط أن "حزب الله" انقلب بعد بيان الأمس "الكارسي" على كل مفهوم الدولة، معتبرا أنه انقلب على الدستور وعلى التزاماته وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وعلى جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب. ولفت الى أن هذا الانقلاب سيكلف الدولة أعباء هائلة.



وقال حواط في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "قرار "حزب الله" ليس في لبنان بل هو مرتبط مباشرة بموضوع المفاوضات الأميركية الإيرانية وبالتالي هو لا يملك القرار وعلينا أن نلزم "حزب الله" بأننا لم نعد نتحمل نتيجة مغامراته".



وأضاف: "الاستسلام هو عندما ندع الإسرائيلي يدخل الى الجنوب وعندما ندع الـMK تحلق فوقنا ونحن لا نستطيع فعل أي شيء".

وشدد حواط على أنه "ضد التفاوض غير المباشر"، قائلا: "نحن دولة تتمتع بالسيادة وتعرف ما لها وما عليها وأنا كلبناني لا أقبل بأن يتفاوض أحد عنّي بل على الدولة أن تتفاوض عنّي".



وأضاف: "نريد أن تكون كل المكونات اللبنانية تحت سقف الدولة والدستور".



وفي موضوع الإنتخابات النيابية، أكد النائب زياد حواط أنه لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية. وقال: "لن نسمح بتأخير الإنتخابات 5 دقائق".