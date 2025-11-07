الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زياد حواط لـ"جدل": أنا ضد التفاوض غير المباشر... ولن نسمح بتأخير الإنتخابات 5 دقائق
أخبار لبنان
2025-11-07 | 15:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زياد حواط لـ"جدل": أنا ضد التفاوض غير المباشر... ولن نسمح بتأخير الإنتخابات 5 دقائق
رأى النائب زياد حواط أن "حزب الله" انقلب بعد بيان الأمس "الكارسي" على كل مفهوم الدولة، معتبرا أنه انقلب على الدستور وعلى التزاماته وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وعلى جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب. ولفت الى أن هذا الانقلاب سيكلف الدولة أعباء هائلة.
وقال حواط في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "قرار "حزب الله" ليس في لبنان بل هو مرتبط مباشرة بموضوع المفاوضات الأميركية الإيرانية وبالتالي هو لا يملك القرار وعلينا أن نلزم "حزب الله" بأننا لم نعد نتحمل نتيجة مغامراته".
وأضاف: "الاستسلام هو عندما ندع الإسرائيلي يدخل الى الجنوب وعندما ندع الـMK تحلق فوقنا ونحن لا نستطيع فعل أي شيء".
وشدد حواط على أنه "ضد التفاوض غير المباشر"، قائلا: "نحن دولة تتمتع بالسيادة وتعرف ما لها وما عليها وأنا كلبناني لا أقبل بأن يتفاوض أحد عنّي بل على الدولة أن تتفاوض عنّي".
وأضاف: "نريد أن تكون كل المكونات اللبنانية تحت سقف الدولة والدستور".
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، أكد النائب زياد حواط أنه لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية. وقال: "لن نسمح بتأخير الإنتخابات 5 دقائق".
أخبار لبنان
زياد حواط
حزب الله
التفاوض
الإنتخابات
التالي
جنبلاط: أتمنى أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:52
زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية ولن نسمح بتأخير الإنتخابات "5 دقائق"
آخر الأخبار
15:52
زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية ولن نسمح بتأخير الإنتخابات "5 دقائق"
0
آخر الأخبار
2025-10-10
مجتبى اماني لـ"جدل": لا مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين الاميركيين حاليا
آخر الأخبار
2025-10-10
مجتبى اماني لـ"جدل": لا مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين الاميركيين حاليا
0
آخر الأخبار
15:00
النائب زياد حواط لـ"جدل": لم يأتِ الضوء الاخضر من ايران لحزب الله لتسليم السلاح واذا أتاه سيسلّمه لأنه بات عبئًا عليه
آخر الأخبار
15:00
النائب زياد حواط لـ"جدل": لم يأتِ الضوء الاخضر من ايران لحزب الله لتسليم السلاح واذا أتاه سيسلّمه لأنه بات عبئًا عليه
0
آخر الأخبار
14:50
زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء بلد طالما هناك مناطق لا يمكن للدولة أن تدخل إليها
آخر الأخبار
14:50
زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء بلد طالما هناك مناطق لا يمكن للدولة أن تدخل إليها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:32
سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"
أخبار لبنان
16:32
سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"
0
أخبار لبنان
16:21
فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل
أخبار لبنان
16:21
فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل
0
أخبار لبنان
14:26
بيرم: لن نتخلى عن أوراق القوة… والمقاومة أساس صمودنا
أخبار لبنان
14:26
بيرم: لن نتخلى عن أوراق القوة… والمقاومة أساس صمودنا
0
أمن وقضاء
14:01
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الناقورة - صور
أمن وقضاء
14:01
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الناقورة - صور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-06
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
منوعات
2025-11-06
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
0
آخر الأخبار
06:46
وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس الإيراني: طهران تسعى للسلام لكنها لن تخضع للإكراه
آخر الأخبار
06:46
وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس الإيراني: طهران تسعى للسلام لكنها لن تخضع للإكراه
0
آخر الأخبار
15:32
النائب سجيع عطية لـ"جدل": أنا مع أي نوع من التفاوض الذي يؤدي الى هدنة وسلام ويحمي بلدنا
آخر الأخبار
15:32
النائب سجيع عطية لـ"جدل": أنا مع أي نوع من التفاوض الذي يؤدي الى هدنة وسلام ويحمي بلدنا
0
أخبار لبنان
16:21
فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل
أخبار لبنان
16:21
فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
3
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
4
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
5
أخبار لبنان
05:01
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
05:01
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
6
خبر عاجل
03:24
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
خبر عاجل
03:24
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
7
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
8
اسرار
23:33
أسرار الصحف 07-11-2025
اسرار
23:33
أسرار الصحف 07-11-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More