سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"

اعتبر النائب سجيع عطية أن بيان "حزب الله" هو للقول إنه لا يزال موجودا، سائلا: "ماذا يُقدّم أو يؤخّر بيان الحزب أمس؟".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "أنا لا أدافع عن سلاح حزب الله واليوم قبل الغد نريد تسليم سلاح الحزب. ولكن أتمنى من رئيس الجمهورية الدعوة الى طاولة لإيجاد مخرج لكيفية تسليم السلاح بأقل خسارة معنوية ومادية لشريحة الحزب". وأضاف: "نحن لا نريد كسر حزب الله كما فعلت اسرائيل".

وفي موضوع التفاوض مع إسرائيل، قال عطية: "رئيس الجمهورية قال إننا نريد التفاوض ونحن جاهزون ولكن إسرائيل لا تريد التفاوض فيما نحن نحن نتقاتل على الشكل والأسلوب فيما الطرف الآخر "مش شايفنا"".



وأشار الى أنه "مع أي نوع من التفاوض الذي يؤدي الى هدنة وسلام ويحمي بلدنا".



من جهة أخرى، اعتبر النائب سجيع عطية أن "الرئيس نبيه بري أخطأ بعدم وضع قانون الإنتخاب على جدول الجلسة التشريعية الأخيرة والخطيئة التي حصلت هي بمقاطعة الجلسة التشريعية".