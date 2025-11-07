فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل

رأى النائب فيصل الصايغ أن بيان "حزب الله" خارج سياق التفاهمات التي حصلت، قائلا: "لدينا على الطاولة مجموعة اتفاقات يجب أن نلتزم بها".



واعتبر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل.

وقال: "نحن وقعنا على وقف اطلاق النار وهناك بندان خطيران هما حق الدفاع عن النفس والضمانات الأميركية للإسرائيل".



وشدد الصايغ على أن قرار الحكومة في 5 و7 آب هو قرار جريء ويجب أن يقدّر من الجانب الأميركي.



وفي موضوع الإنتخابات النيابية، شدد الصايغ على أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يحصل في وقته.



وقال: "نحن مع تصويت المغتربين للـ128 وفكرة مقاطعة الجلسات مبدأ لا نتّبعه". وأضاف: "لو بدو الرئيس بري لكان تأمن النصاب بآخر جلسة".