الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان
أخبار لبنان
2025-11-08 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان
أدان الاتحاد الأوروبي السبت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، ودعا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024 مع حزب الله.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف كل الأعمال التي تنتهك القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام".
وأضاف أنه "في الوقت نفسه، نحضّ جميع الأطراف اللبنانية، وخصوصا حزب الله، على الامتناع عن أي خطوة أو رد فعل من شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع. على جميع الأطراف العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار والتقدّم الذي تحقق حتى الآن".
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس شنّ سلسلة غارات على "بنى تحتية ومستودعات أسلحة" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد ساعات من تأكيد الحزب رفضه أن "يُستدرج" لبنان الى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، على وقع ضغوط متزايدة لنزع سلاحه.
وبعيد إنذارات للسكان بإخلاء مبان ومحيطها في خمس بلدات تقع جنوب نهر الليطاني، أعلن الجيش الإسرائيلي "شنّ سلسلة غارات" قال إنها استهدفت " بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة الرضوان"، قوات النخبة في حزب الله.
واعتبر الجيش اللبناني أن تلك الغارات تهدف الى "منع استكمال" انتشار وحداته، بموجب وقف إطلاق النار الذي أنهى قبل نحو عام حربا بين حزب الله واسرائيل ونصّ على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
أخبار لبنان
الأوروبي
الغارات
الإسرائيلية
لبنان
التالي
هاشم: المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-11-07
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
أخبار دولية
2025-11-07
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-11-07
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
آخر الأخبار
2025-11-07
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
0
أخبار دولية
2025-09-24
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان "الهجمات" على أسطول الصمود وإيطاليا ترسل فرقاطة
أخبار دولية
2025-09-24
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان "الهجمات" على أسطول الصمود وإيطاليا ترسل فرقاطة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
0
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
0
أمن وقضاء
06:05
قوى الأمن: ينشط في عمليات سرقة في منطقة برج حمود يقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
06:05
قوى الأمن: ينشط في عمليات سرقة في منطقة برج حمود يقع في قبضة شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-07
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
أمن وقضاء
2025-10-07
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
0
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
0
فنّ
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
فنّ
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
0
آخر الأخبار
2025-09-28
نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-09-28
نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
2
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
3
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
4
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
5
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
6
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
7
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
8
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More