الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان

أخبار لبنان
2025-11-08 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان

أدان الاتحاد الأوروبي السبت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، ودعا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024 مع حزب الله.
     
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف كل الأعمال التي تنتهك القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام".
     
وأضاف أنه "في الوقت نفسه، نحضّ جميع الأطراف اللبنانية، وخصوصا حزب الله، على الامتناع عن أي خطوة أو رد فعل من شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع. على جميع الأطراف العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار والتقدّم الذي تحقق حتى الآن".
     
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس شنّ سلسلة غارات على "بنى تحتية ومستودعات أسلحة" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد ساعات من تأكيد الحزب رفضه أن "يُستدرج" لبنان الى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، على وقع ضغوط متزايدة لنزع سلاحه.
     
وبعيد إنذارات للسكان بإخلاء مبان ومحيطها في خمس بلدات تقع جنوب نهر الليطاني، أعلن الجيش الإسرائيلي "شنّ سلسلة غارات" قال إنها استهدفت " بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة الرضوان"، قوات النخبة في حزب الله.
     
واعتبر الجيش اللبناني أن تلك الغارات تهدف الى "منع استكمال" انتشار وحداته، بموجب وقف إطلاق النار الذي أنهى قبل نحو عام حربا بين حزب الله واسرائيل ونصّ على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

أخبار لبنان

الأوروبي

الغارات

الإسرائيلية

لبنان

LBCI التالي
هاشم: المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2025-11-07

إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان "الهجمات" على أسطول الصمود وإيطاليا ترسل فرقاطة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:12

الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
06:05

قوى الأمن: ينشط في عمليات سرقة في منطقة برج حمود يقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
06:02

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
03:33

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"

LBCI
فنّ
2025-10-03

بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-28

نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:02

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

LBCI
أخبار لبنان
04:40

جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته

LBCI
أخبار لبنان
04:20

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

LBCI
أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:52

اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

LBCI
أخبار دولية
14:09

الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More