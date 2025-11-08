هاشم: المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "سقوط الشهيدين في شبعا اليوم يؤكد الطبيعة العدوانية للعدو الاسرائيلي المستمر بعدوانه ولم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه لم يتوقف يوما، قتلا وتدميرا، رغم الرعاية الدولية ولجنة الميكانزم التي لم تتخذ موقفا حازما لوضع حد للاجرام الذي يمارسه العدو الصهيوني بل تبدي انحيازا واضحا لكل الممارسات الصهيونية والذي لم يميز بين منطقةواخرى لان المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته ولا يستثني منطقة او فئة ومسؤولية الجميع السعي الى وحدة الموقف الداخلي لان الفرقة والشرذمة تسمح للعدو بالنفاذ الى الواقع الوطني وتخريبه".