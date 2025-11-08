الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
2025-11-08 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
9
min
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
دعا رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع الزحليّين الى "الجهوزيّة التامة"، وقال: "كما كانت زحلة "النجم الما بينطال" في الانتخابات البلديّة، أدعوكم كي تُعِدّوا العدّة لتكون "النجم الما بينطال" أبداً في الانتخابات النيابيّة".
كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقيّة زحلة، الذي أقامته في المقر العام للحزب في معراب، في حضور، النواب: ستريدا جعجع، جورج عقيص والياس اسطفان، الوزير السابق سليم وردة، النائب السابق طوني بو خاطر، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل سليم غزالة، عضو الهيئة التنفيذيّة ميشال تنوري، منسق المنطقة زحلة آلان منيّر، المنسقين السابقين: ميشال فتوش وطوني قاصوف، رئيس جمعية الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، أعضاء بلديّة زحلة، عدد من أعضاء المجلس المركزي في الحزب، أعضاء الهيئة الإداريّة في المنسقيّة، رؤساء مراكز القوّات في المنقطة، وعدد من الفاعليات السياسيّة، البلديّة، الاختياريّة، الاقتصاديّة، الصناعيّة ورجال الأعمال.
ولفت جعجع إلى أن "هذا الأسبوع شهد رسالةً وجّهها "حزب الله" إلى "الرؤساء الثلاثة"، آسفاً لبقاء هذا المصطلح. وقال: "في الدستور لدينا رئيسُ جمهوريّة، ولدينا رئيسُ حكومةٍ وحكومة، ولدينا مجلسٌ نيابيّ ورئيسُ مجلس؛ لا وجودَ لـ"رؤساء ثلاثة". لكن—وللأسف—"قالوا يا عنتر مين عنترك؟ ردّ: عنترت وما حدا ردّني"، لعلّ اليوم هناك من يَردّه".
وأوضح أن لديه ثلاث ملاحظات على الرسالة، وقال متوجهاً إلى "حزب الله": "الملاحظة الأولى: لا يمكنك أن تقول "أريد أن أعتمد خيار المقاومة أو لا أعتمد هذا الخيار". هذا ليس من شأنك. أنت تعيش في دولةٍ لها رئيسُ جمهوريّة—انتخبه نحو مئة نائب قبل قرابة عشرة أشهر—ولها حكومةٌ نالت الثقة مرّتَين من المجلس النيابي، ولها مجلسٌ نيابيّ انتخبته أنت كما انتخبه اللبنانيّون جميعًا. أي إن لدينا دولةً مكتملة الأوصاف. لا يمكنك أن تقول "أنا أريد أن أتمسّك بخيار المقاومة". لا يمكنك أن تتمسّك بخيار شيء، وإلّا فـ"البلد فارط". إمّا هناك دولة وإمّا لا دولة. إذا كان هناك دولة فهي التي تتّخذ هذه القرارات، وكانت قد أتخذت قرارًا بجمع السلاح داخلها، وبحصر قرار السلم والحرب فيها، ثمّ تعود وتقول لي "أنا أتمسّك بخيار المقاومة"!!! لا يمكنك أن تتمسّك بشيءٍ أنت، عدا عن أنّ خيار المقاومة الذي تمسّكتَ به رأينا إلى أين أوصلك وأوصل لبنان واللبنانيّين".
وتابع: "الملاحظة الثانية: تقول إنّك "تقيّدتَ تقيّدًا تامًّا باتّفاق وقف إطلاق النار" المُبرَم منذ نحو سنة. وهذا خطأٌ صريح. فمقتضى ذلك الاتّفاق أن تَحُلّ تنظيماتَك العسكريّة والأمنيّة وأن تُسلَّم السلاح إلى الدولة. ماذا أنجزتَ من ذلك؟ سيرفع بعضُهم حجّة «إسرائيل واليهود»… صحيح، صحيح، ولكن البداية تكون بما علينا نحن فعله: كان من المفترض أن تَحُلّ نفسك عسكريًّا وأمنيًّا—ولم تفعل".
واستطرد: "الملاحظة الثالثة: تزعم أنّنا، تحت ضغوطٍ أميركيّة وإسرائيليّة، نطالب بحلّ "المقاومة". وهذا غير صحيح. نحن—قبل الأميركيّين والعرب والغرب والإسرائيليّين—نريد دولةً فعليّة. ولا تكون الدولة دولةً فعليّة إلّا بجمع السلاح في كنفها وحصرِ قرار السلم والحرب فيها"، لافتاً إلى أن "هذه بعض المغالطات الجوهريّة في رسالة "حزب الله" إلى "الرؤساء الثلاثة"، والتي كنتُ أتمنّى عليهم هُم الردَّ عليها بهذه المغالطات الحاصلة".
أما بالنسبة للإنتخابات النيابيّة، فقد أوضح أنها بالنسبة لـ"القوّات" "ليست قصّة "نائب بالطالع أو نائب بالنازل". الهدف—بكلّ صراحة—كلّما كبُر تكتّلُنا النيابيّ تعاظم أثرُنا في مسار الأحداث. لذا فـ«القوّات» ليست «مقعدًا» هنا أو «مكسبًا» هناك، بل ضرورةٌ لبلوغ الوطن الذي نريد. ومن هذا المنطلق تأتي أهمّيّة الاستحقاق النيابي".
ورأى أن "نائبي زحلة، طبعًا، يعلمان أنّهما في القلب، ويعطيهما ألف عافية، فهما يحاولان القيام بواجبهما على أكمل وجه. لكن أودّ أن أقول كلمةً على هذا الصعيد: ثمّة خطأ يُرتكب—وقد يقع فيه بعضُ الناس، بل وقد يقع فيه بعضُ نوّابنا في زحلة أيضًا—وهو أن تسألوا نوّاب زحلة: ماذا فعلتم لزحلة؟ اسألوا بدلًا من ذلك: ماذا فعلت "القوّات" للبنان؟ نوّاب زحلة جزءٌ من هذه الحركة الكبرى التي تُسمّى "القوّات اللبنانيّة"، وجزءٌ أساسيّ من العمل الجاري يوميًّا في المجلس النيابي. فإن رأيتم أنّ "القوّات" لم تفعل شيئًا للبنان، فعندئذٍ—ومن باب أولى—قولوا إنّ نوّاب زحلة لم يفعلوا شيئًا لزحلة".
وتوجّه إلى الحضور بالقول: "بكلّ صراحة وبساطة: إمّا تريدون نوّابًا تقليديّين، يضعون بجانبهم صندوقًا فيه "كمشة" أموال، مَن دخل إليهم مدّوا أيادهم وأعطوه، أو رافقوه إلى المخفر، أو قضَوا له خدمةً من هنا وأخرى من هناك؛ وإمّا تريدون نوّابًا يصنعون لكم وطنًا من جديد. أقولها الآن بكلّ وضوح، لأنّني أحيانًا ألمس ضغطًا يُمارَس على جورج عقيص وإلياس اسطفان، عنوانه: "ماذا فعلتما لنا؟". لا يمكن محاسبة النائب الحزبيّ "بالمفرّق" كما يُحاسَب صاحبُ الحقيبة المملوءة مالًا يتصدّق بها على الناس. إمّا هذا النسق وإمّا ذاك. حاسبوا النائب الحزبيّ بالنظر إلى ما تفعله "القوّات" ككلّ—وهذا لا يعني أنّ من يقع في ورطةٍ أو مأزقٍ أو ضائقة لا نركض جميعًا لمساعدته قدر المستطاع وضمن القانون؛ بالعكس، كلّنا نهرع لأجله—لكن أن تُقاسَ حصيلةُ عمل النائب بعدد "الخدمات" أو بكمّية الأموال أو بتسهيل المعاملات، فذلك خطأٌ جسيم. وأعتقد أنّ آخر منطقة أحتاج فيها إلى قول هذا الكلام هي زحلة، لأنّ الوقائع أثبتت عكس تلك المقاربة".
وتابع: "صراحةً، حين أتحدّث مع زحلة "بِتْبَشْلَل"، لأنّ بدايتها مسك ووسطها مسك وآخرها مسك. هذه تجربتي الشخصيّة: زحلة مسكٌ بمسكٍ كيفما أدرتها. كانت الأغنية تقول: "زحلة النجم الما بينطال"؛ كانت أغنية، أمّا في السنة الأخيرة فغدت واقعًا. قد تكونون عايشتم هذا الأمر وقد لا، لكنّي عشته عن كثب، لأنّكم تعلمون أنّني واكبتُ الانتخابات البلديّة في مختلف المناطق اللبنانيّة. تأكّدوا: النجم الساطع في تلك الانتخابات كان زحلة. وقد يستهين بعضكم بهذا الواقع، لكنّ أجمل ما في تلك المواجهة أنّكم خضتموها نظيفةً شفّافةً لامعة. "النجم الما بينطال" ظهر على حقيقته. في مواجهاتٍ أخرى قد يختلف الناس: ظهر—لم يظهر؛ أمّا هنا فقد رأيتُ بأمّ العين أنّ أناسًا لم يتابعوا بلديّات قراهم ومدنهم، بقدر ما تابعوا ما كان يجري في زحلة. وأؤكّد أنّ أكثر مرّةٍ انفردت فيها زحلة بإثبات حضورها على المستوى الوطني—وأستحضر هنا أولئك الذين "أكل عليهم الدهر وشرب وشبع" وكانوا يتحدثون عن "قرار زحلة" و"زحلة تقرّر"—كانت في هذه الانتخابات البلديّة، وبأشرف وسيلة: بالوسيلة الديمقراطيّة".
وأوضح أن "سبب اهتمام اللبنانيّين بهذه الإنتخابات في الداخل—وحتّى في الاغتراب— لم يكن الأفراد أو اللوائح بحد ذاتها، بمعنى أنه لم يكن "فارِق معهم" أسعد زغيب، و"لا تواخذوني"، لا يعرفون أيضًا من هو سليم غزالة!—وطبعًا نكنّ لسليم كلّ التقدير وكلّ الوفاء وأنتم ترون ذاك—لكن اللبنانيّين لم يكونوا مهتمّين بمعركة زحلة من هذا المنطلق، كان الناس ينتظرون جوابًا واحدًا: هل حان الوقت في لبنان كي "يَصِحّ الصحيح" أم لم يحن بعد؟ وصَحّ الصحيح في زحلة".
أما بالنسبة لكيف صَحّ الصحيح؟، فقال: "صَحّ في مواجهتهم جميعًا—وهنا "كلّن يعني كلّن". الناس لم يكن يعنيها الاستحقاق البلدي كاستحقاق بلديّ؛ وإنما أرادت أن تعرف هل أصبح تيّارُ التغيير والتخطّي والشفافيّة والاستقامة قادرًا على مجابهة الآخرين أم لا، وخصوصًا أنّ الجميع—من جديد: "كلّن يعني كلّن"—تكتّلوا ضدّنا في زحلة. لقد تابع اللبنانيون المعركة لأنّهم معنيّون بهذه النقطة بالذات. والنتيجة: تبيّن للناس أنّ "القوّات أكتر منّن كلّن". ومن البلديّات انتقلنا إلى الانتخابات الجامعيّة، فأكّدت القاعدة ذاتها مجدداً بأن الأوان قد آن لكي لا يَصِحّ إلّا الصحيح. وآخر الوقائع—أمس في جامعة NDU – الكورة— حيث خضناها على النظام النسبيّ فربحنا كامل المقاعد منفردين في مواجهة الجميع. وهكذا كانت زحلة البداية، بمعنى أنّ فيها صَحّ الصحيح، فغدت درسًا للبنان كلّه وامتد منها الصحيح ليشمل لبنان كله".
وتوجّه إلى الزحليّين بالقول: "أهنّئكم كـ"زحالنة" مرّةً أخرى، وأقول أمرًا لم أقلْه لكم يومًا وكنتُ أردّده أمام كثيرين: أكثر منطقةٍ رأيتُ فيها رأيًا عامًا يُحاسب ويتابع ويراقب ويتصرّف على هذا الأساس هي زحلة. حين بدأنا نخوض انتخابات زحلة، كان بعضهم يثير قلقي بالقول: هناك مالٌ انتخابيّ كثير وشراء أصوات… ثمّ تبيّن لي أنّ زحلة هي المنطقة التي تصحّ فيها المقولة: "الناس تأخذ من كلّ الناس، لكن لا تصوّت إلّا كما تريد". والآن، كما كانت زحلة "النجم الما بينطال" في البلديّات، أدعوكم أن تُعِدّوا العدّة لتكون "النجم الما بينطال" دائمًا في النيابيّة".
وكان جعجع استهل كلمته بتحيّة الحضور قائلا: "في الحقيقة، يعجز المرء أحيانًا عن إيجاد الكلمات التي يقولها لأهل بيته؛ قد يجد ما يقوله للغرباء أو للمتخصّصين أو للوزراء أو للنوّاب، لكن حين يصل الكلام إلى الأهل تتعطّل لغة الكلام. قبل أن أبدأ بما أريد قوله، أوجّه تحيّةً وتقديرًا من القلب لمنسّقنا في زحلة ألان منير، ولفريق المنسّقيّة، ولرؤساء المراكز وجميع الشباب معهم؛ إذ لا يجوز أن ننسى لحظةً أنّ وجودنا هنا هو بفضل القواعد القوّاتيّة. فثروتُنا الأساسيّة، التي مكّنتنا ممّا نفعل، هي القاعدة القواتيّة بمعناها العريض. وأنا، في زحلة، على تواصلٍ دائم معها، في زمن الانتخابات وخارجَه. ومن هذا المنطلق، وبضميرٍ حيّ وروحٍ علميّة، أهنّئ المنسّق والمنسّقيّة ورؤساء المراكز".
أخبار لبنان
يتحدث
"مغالطات
جوهريّة
رسالة
الله"...
التالي
قوى الأمن: ينشط في عمليات سرقة في منطقة برج حمود يقع في قبضة شعبة المعلومات
هاشم: المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-03
جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟
أخبار لبنان
2025-11-03
جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟
0
أخبار لبنان
2025-09-17
رسالة للأمين العام لـ"حزب الله" إلى "جرحى البيجر"
أخبار لبنان
2025-09-17
رسالة للأمين العام لـ"حزب الله" إلى "جرحى البيجر"
0
أخبار لبنان
2025-09-26
جعجع: أحداث أمس اظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى
أخبار لبنان
2025-09-26
جعجع: أحداث أمس اظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى
0
صحف اليوم
2025-09-23
جعجع لـ"الشرق الاوسط": حزب الله يعرقل قيام الدولة
صحف اليوم
2025-09-23
جعجع لـ"الشرق الاوسط": حزب الله يعرقل قيام الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
0
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
0
أمن وقضاء
06:05
قوى الأمن: ينشط في عمليات سرقة في منطقة برج حمود يقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
06:05
قوى الأمن: ينشط في عمليات سرقة في منطقة برج حمود يقع في قبضة شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
05:57
هاشم: المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته
أخبار لبنان
05:57
هاشم: المشروع الصهيوني يستهدف لبنان بكل مكوناته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-07
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
أمن وقضاء
2025-10-07
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
0
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
0
فنّ
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
فنّ
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
0
آخر الأخبار
2025-09-28
نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-09-28
نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
2
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
3
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
4
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
5
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
6
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
7
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
8
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More