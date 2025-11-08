ناصر الدين من زحلة: تغطية تكاليف "البروتاز" لكسور الحوض والورك للمسنين ورفع دعم المستشفيات

أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين من مدينة زحلة، بدء تطبيق قرار تأمين تغطية كلفة "البروتاز" لكسور الحوض والورك لدى المسنين على نفقة وزارة الصحة العامة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن نسبة التغطية ستكون 65% في المستشفيات الخاصة و80% في المستشفيات الحكومية، كما أعلن توسيع تغطية نفقات اعمال خاصة بالقلب.

وأكد أن "أولويتنا هي حماية كبارنا والحفاظ على صحتهم وكرامتهم، وأن القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة القائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص".

جاء كلام الوزير ناصر الدين خلال افتتاح قسم الطوارئ وغرف العمليات الحديثة في المستشفى اللبناني الفرنسي — زحلة، وحضر الافتتاح النائب جورج عقيص، النائبان السابقان طوني أبو خاطر وعاصم عراجي.

وأكد الوزير ناصر الدين أن العمل يتم "خطوة بخطوة" مع الشركاء في المستشفيات الحكومية والخاصة للوصول إلى "نتائج ملموسة"، مشدداً على أن "المرض لا يميّز بين المناطق والطوائف، فالصحة تجمعنا دائمًا".

وأوضح أن وزارة الصحة عادت إلى تسديد مستحقاتها للمستشفيات بوتيرة أسرع، مشيراً إلى أن "كل مستشفى يقدّم أوراقه بشكل رسمي وقانوني يمكنه قبض مستحقاته خلال ستة أشهر كحد أقصى، فيما يتقاضى الأطباء مستحقاتهم بعد شهرين".

ولفت إلى أن جميع المستشفيات التي قدّمت ملفاتها كاملة حصلت على حقوقها من الدولة اللبنانية، مؤكداً أن "هذا حق مكتسب".

وفي سياقٍ متصل، أعلن ناصر الدين تعزيز طاقم وزارة الصحة بأطباء مراقبين، مشيراً إلى أنه " خلال مباريات مجلس الخدمة المدنية سيتم تعيين 56 طبيبًا مراقبًا لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظلّ خسارة لبنان نحو 40% من أطبائه و20% من ممرضاته بسبب الهجرة خلال الأزمات".

كما نوّه بمناقشات جرت مع البنك الدولي بشأن مشاريع دعم المستشفيات الحكومية، موضحاً أن عمليات الدعم بدأت تصل تباعاً إلى المستشفيات في مختلف المناطق، من مستشفى ضهر الباشق إلى بيروت وحلبا وغيرها.

واختتمت زيارة وزير الصحة بجولة داخل الأقسام المستحدثة، حيث اطلع والوفد الطبي المرافق على شرح مفصّل عن التجهيزات والخدمات الجديدة.