رسامني شارك في اجتماع عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي في السرايا الحكومية

شارك وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في اجتماع العمل الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الكبيرة، مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عبد العزيز الملا، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني.



وقدّم رسامني عرضًا موجزًا، تناول فيه التقدّم المحقّق في مشاريع الوزارة، والتحدّيات القائمة، والخطوات المطلوبة لتسريع التنفيذ.

وخُصِّص الاجتماع لتعزيز الشراكة بين مجموعة البنك الدولي وحكومة لبنان في مجالات التعافي والإصلاح والإعمار، ومراجعة تقدّم المشاريع المموّلة من البنك وسبل تسريعها.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي الممثّل لفرنسا في البنك الدولي أرنو فرنان بويسيه التزام المجموعة بدعم الإصلاحات والتعافي في لبنان، مشيدًا بجهود الحكومة، ولافتًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة، خصوصًا في قطاعات المياه والمالية العامة والإعمار.

كما أكّدت وزارة الأشغال العامة والنقل استمرار تعاونها الوثيق مع البنك الدولي لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة.