محتجون يقطعون طريق مخيم البداوي إحتجاجاً على إغلاق مداخله

قطع محتجون الطريق الرئيسية في مخيم البداوي بواسطة إطارات سيارات مشتعلة، إحتجاجاً على إغلاق مداخل ومنافذ المخيم الفرعية التي تربطه بالأحياء المجاورة.

وبحسب مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام“، نظّم المحتجون مسيرات داخل المخيم للغاية نفسها، مطالبين المعنيين بإعادة فتحها، نظراً لما يسببه إغلاقها من تأخرهم في الوصول إلى مدارسهم وأعمالهم، والتأثير السلبي على أحوالهم، فضلاً عن الإزدحام الخانق الذي سيشهده المدخل الرئيسي للمخيم في حال اقتصر الدخول والخروج من المخيم عليه فقط.

وكان بعض أهالي المخيم، قد نفذوا مساء أمس، وقفة إحتجاجية أمام مداخل ومنافذ المخيم التي أغلقت، مطالبين بإعادة فتحها أمامهم.