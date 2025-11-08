الأخبار
تيمور جنبلاط التقى عمال شركة سبلين وتابع مع وفود أهلية وبلدية احتياجاتها

أخبار لبنان
2025-11-08 | 12:35
تيمور جنبلاط التقى عمال شركة سبلين وتابع مع وفود أهلية وبلدية احتياجاتها
تيمور جنبلاط التقى عمال شركة سبلين وتابع مع وفود أهلية وبلدية احتياجاتها

عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، مع وفوداً أهلية واجتماعية وبلدية من عدد من المناطق القضايا الحياتية والانمائية والخدماتية العامة.

وحضر اللقاء، في إطار استقبالات السبت الأسبوعية في قصر المختارة، أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيب، وبلال عبدالله، وهادي أبو الحسن، ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر

 

ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط، عمال شركة ترابة سبلين، برئاسة المدير العام للشركة المهندس أديب الهاشم، لشكره على دعمه الشركة.

كما التقى جنبلاط وفداً بلدياً وأهلياً من القلمون - طرابلس، تحدث باسمه رئيس البلدية رواد الحلو وإمام مسجد البلدة، وقدّم الوفد إلى جنبلاط درعًا تقديرية عربون وفاء باسم البلدة، لدعمه المشاريع التنموية والتطويرية فيها.  

 

واستقبل جنبلاط: وفداً بلديًا وأهلياً من بلدة كفرتون عكار، تحدث باسمه رئيس البلدية خالد ابو حمد، مقدرا له اهتمامه بشؤون البلدة والمنطقة، ووفداً شعبياً كبيراً مشتركاً من قرى البنيه وأرصون ورأس المتن، ضم مجالس بلدية واختيارية وفاعليات ووجهاء.

وعرض النائب جنبلاط مع وفد من السائقين العموميين على خط الشوف - بشامون - الكولا في بيروت، معاناتهم، في ما يتعلق بالعراقيل التي تواجههم، بحضور أمين عام "جبهة التحرر العمالي العام" الوليد شميط.

 

ومن زوّار قصر المختارة وفود أهلية وبلدية لبحث أوضاع القرى وحاجات المواطنين، من بينها وفد من بلدة بيقون الشوف، تحدث باسمه المختار جورج عيد، ووفد مشترك من بلدتي العقبة وظهر الاحمر - البقاع، تحدث باسمه المختار حسن البتديني، وأيضًا من المشايخ والأهالي في بلدة الفرديس - حاصبيا، وتحدث باسمه رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا

 

والتقى جنبلاط: الهيئة الادارية الجديدة لرابطة مخاتير الشوف برئاسة يوسف عزام، الذي اطلعه على واقع  الرابطة، ووفدًا من المشايخ والفاعليات والأهالي من بلدة مجدلبعنا، تحدث باسمه رئيس البلدية أمين عبد الخالق، ووفدًا مشتركًا من بلدتي معصريتي وكفرحي وتحدث باسمه كل من المختارين أيمن الصايغ ومازن الصايغ.

 

واستمع النائب جنبلاط إلى مطالب خدماتية من قبل وفد اهلي من بلدة معاصر الشوف، ووفد آخر من بلدة كفرمتى - الشحار، وآخر من بلدة عيحا - البقاع، تحدث باسمه رئيس البلدية زياد العريان

 

ومن الوفود العائلية التي زارت قصر المختارة، وفد من آل السوقي في الشويفات، وآخر من آل جمول في بعقلين، ووفد مشترك من آل مصلح وآل أبو عماد من كفرمتى وديربابا

 

وتابع جنبلاط مع عدد من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات مسائل تنموية متصلة بمشاريعها التطويرية، وتلقى من جمعيات وروابط محلية سلسلة مراجعات.


