LBCI
LBCI

ابو فاعور دعا المزارعين خلال لقاء في راشيا الى التسجيل بالسجل الزراعي للاستفادة وتطوير القطاع

أخبار لبنان
2025-11-08 | 13:27
ابو فاعور دعا المزارعين خلال لقاء في راشيا الى التسجيل بالسجل الزراعي للاستفادة وتطوير القطاع
ابو فاعور دعا المزارعين خلال لقاء في راشيا الى التسجيل بالسجل الزراعي للاستفادة وتطوير القطاع

نظّم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا،  لقاءٌ برعاية عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، خُصّص للبحث في برامج المشروع الأخضر التابع لوزارة الزراعة، وشرح تقديماته وآليات الاستفادة منه.

وحضور مستشار وزير الزراعة مازن حلواني،  بدعوة من اتحاد بلديات جبل الشيخ ممثلًا برئيسه نظام مهنا ونائب الرئيس طوني مخايل، اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ممثلًا برئيسه ياسر خليل ونائب الرئيس عصام الهادي، ومشاركة بلدية راشيا ممثلة برئيسها رشراش ناجي، مدير مكتب النائب وائل ابو فاعور علي إسماعيل، وحضور حشد كبير من رؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء التعاونيات والجمعيات الزراعية والمزارعين من مختلف القرى.

ورأى النائب ابو فاعور في كلمته، أن "الهدف من هذا الاجتماع  عملي، وليس اجتماع خطابة، الهدف منه تعرف البلديات واتحادات البلديات والتعاونيات والمزارع العادي على كيفية  الاستفادة من تقديمات المشروع الأخضر ووزارة الزراعة“. 

وشدد على الحاجة للبرك الزراعية بسبب الشح في المياه، وعلى الحاجة لأقنية زراعية وحيطان دعم، وعلى الحاجة لتوجيه وإرشاد زراعي وللطرق الزراعية.

وقال: "المركز تم فتحه، لكن المطلوب فقط معرفة الآلية التي يجب ان تسلكها البلدية او التعاونية او المواطن. واشدد على موضوع التسجيل بالسجل الزراعي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للاستفادة وتطوير الزراعة في المنطقة".

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة الزراعة والسلطات المحلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في منطقة راشيا والجوار، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي والبنى التحتية الريفية.

                                                                     

 

أخبار لبنان

فاعور

المزارعين

راشيا

التسجيل

بالسجل

الزراعي

للاستفادة

وتطوير

القطاع

