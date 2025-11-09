الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
2025-11-09 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أصدر مجلس بلدية جعيتا بيانا، قال فيه: "منذ مطلع الأسبوع الفائت وتتناقل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وخبر قيام حفلة "زفاف صاخب" داخل مغارة جعيتا، مما قد يؤثر بحسب زعمهم على سلامة هذا الصرح التراثي البيئي العريق، لذا نتفهم محبة الرأي العام واهتمامه وردود الفعل وخوفه على هذا المعلم السياحي المميّز".
واعتبر مجلس البلدية أن "ما حصل أخذ بعدا أكبر من حجمه، وكأنها المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا النشاط ومع العلم أن ما تمّ تداوله يفتقر الى الدقة وأمانة نقل الخبر".
وقال البيان: "عليه، وتصحيحاً وتصويباً للواقع لا بد لنا أن نشير إلى ما يلي:
أولاً: على عكس ما أشيع، فإنّ ما حصل لم يكن حفل زفاف، بل كان استقبالاً مميّزاً لضيوف أجانب، سابقاً لـ"حفل الزفاف" ولمدة ثلاثين دقيقة فقط لا غير.
ثانياً: إن الغاية من النشاط المذكور كانت زيارة سياحية لمجموعة من السياح من الجنسية الإيطالية. كما وأنه تمّت مراعاة الأصول والمعايير في تحديد مستوى الصوت والإضاءة وعدد الأشخاص بحضور مراقبين وتقنيين معتمدين من قبل البلدية في يومياتها خلال استقبال السياح بما لا يؤثر على بنية وهيكلية وسلامة المغارة.
ثالثاً: إنّ عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المغارة لا يتجاوز عددهم ١٢٠ شخصاً بخلاف الأنشطة التي كانت تنظم داخل المغارة في السنوات السابقة حتى قبل استلام المجلس البلدي الحالي ادارة المغارة حيث كانت تضمّ أكثر من ٣٠٠ شخص ولمدة ساعة ونصف.
رابعاً: وانعاشاً للذاكرة، نودّ أن نذكّركم بالحفلات التالية:
- غي مانوكيان في العام ٢٠١٨ حيث كانت إدارة المغارة بيد شركة مشغلة خاصة.
- شركة Redbull قامت بتصوير دعاية في العام ٢٠١٣ مع بطل عالمي بالـ WakeBoard بحيث كانت تشمل الدعاية أصوات مؤثرة وJet Ski.
- أوركسترا Stockhausen في العام ٠١٩٧٩
- حفل خاص وداعي وتكريمي للسفير الألماني في العام ٢٠١٦.
- فيديو كليب الفنانة نجوى كرم في العام ٢٠١١.
- الفيلم الهندي في العام ١٩٧٧.
- فرنسوا بايل في العام ١٩٦٩ والصور وحدها تتكلّم عن حجم الحضور في الحفلة.
- اعادة افتتاح المغارة في العام ٢٠٢٥ بحضور أركان الدولة اللبنانية من وزراء ونواب ومدراء عامين وقضاة ومحافظين وقائمقام وقادة أمنيين وجميع النقابات والنادي اللبناني للتنقيب عن المغاور، وجرى هذا الاحتفال بالتنسيق مع وزارة السياحة والنادي المذكور Speleo Club وأحيت المناسبة الفرقة الموسيقية نفسها.
إنّ كل هذه الحفلات قد استمرت لأكثر من ساعة ونصف بحضور أكثر من ٣٠٠ شخص، وكانت متشابهة وبعضها أكثر صخبا وإضاءة من هذه الحفلة.
ولدينا صور وفيديوهات عن هذه الحفلات والتي سوف نبرزها للاعلام خلال الأيام القادمة.
خامساً: إن هذا الملف من حيث تقييم تأثير الحفل على المغارة هو بيد لجنة خبراء وتحت إشراف وزارة السياحة، وإن نتائج التقارير سوف تكشف حجم الافتراءات التي نتعرض لها.
سادساً: هناك مشروع عمره من عمر اكتشاف المغارة كناية عن إنشاء مسرح لتنظيم الحفلات داخل المغارة يتسع لأكثر من ٣٠٠ شخص وقد أجريت في العام ٢٠١٨ مباراة لتقديم أفضل دراسة هندسية في ألمانيا انفاذاً لهذا المشروع.
سابعاً: لقد اتبعت البلدية كل المواصفات العالمية المحافظة لسلامة بنية المغارة عبر تنظيم هذا الاحتفال، وأن المجلس البلدي يقوم بأعمال الإشراف والصيانة الدائمة والمواكبة لمثل هذه الأنشطة بالتعاون مع وزارة لسياحة بشكل متقن ولا يشوبه شائب.
ثامناً: أمّا بالنسبة للإشكالية المثارة عمداً وبنوايا باتت معروفة حول شفافية إدارة المجلس البلدي للمغارة بشكل عام وحول هذه الحفلة بشكل خاص فإننا نؤكد على ما يلي:
١- إنّ كل المستندات والعقود التي تم توقيعها بكل شفافية وهي متاحة للاطلاع وسلمت إلى وزارة السياحة.
٢- نذكّر من سولته نفسه للإتهام بأمور مجافية للحقيقة، أن ايرادات الدولة من مغارة جعيتا خلال شهرين ونصف توازي ما حققته ايرادات الدولة من المغارة خلال عام كامل لسنة ٢٠١٨
تاسعاً: بالنسبة لمسألة المنع من التصوير، فقد جرى فرضه بهدف تأمين المحافظة على خصوصيّة السائح وتسهيل مرور المجموعات في الأروقة الضيقة، وتجنّب مغامرة السائح في أخذ الصور بالقرب من الصخور ممّا يعرّض نفسه والمكان للخطر والتلوّث.
وأضاف البيان: "انسجاماً مع قناعاتنا ومع ضميرنا، والتزامنا تجاه بلدة جعيتا والدولة اللبنانية، كشفنا بكل ضمير حي حقيقة الواقع الذي أراد البعض تشويهه، وإنّ الغاية من هذه الحملة تشويه صورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لغايات معروفة النوايا. وإننا سنكتفي بهذا القدر في البيان الحاضر مع العلم أننا سنشرح هذا الأمر خلال الأيام المقبلة على وسائل الاعلام، ولن ننزلق مجدداً إلى سجالات لا طائل منها سوى الإمعان في تشويه صورة البلدية وصورة بلدتنا جعيتا".
أخبار لبنان
بلدية
جعيتا
زفاف
مغارة
التالي
عقيص لـ"الشرق الأوسط": لا يحق لبري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان
نزيه متى لـ"الأنباء" الكويتية: المفاوضات واجب وطني لابد منها لتحرير الأرض واستعادة السيادة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-06
وزارة البيئة تشارك في لجنة تقويم الآثار البيئية المحتملة لما حصل في مغارة جعيتا
أخبار لبنان
2025-11-06
وزارة البيئة تشارك في لجنة تقويم الآثار البيئية المحتملة لما حصل في مغارة جعيتا
0
أخبار لبنان
2025-10-15
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق... والإنتخابات "ما رح تطير"
أخبار لبنان
2025-10-15
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق... والإنتخابات "ما رح تطير"
0
آخر الأخبار
2025-11-06
طوق للـLBCI: التصوير لا يضر بمغارة جعيتا لذا طلبنا من البلدية الحالية السماح للزوّار بالتصوير
آخر الأخبار
2025-11-06
طوق للـLBCI: التصوير لا يضر بمغارة جعيتا لذا طلبنا من البلدية الحالية السماح للزوّار بالتصوير
0
آخر الأخبار
2025-10-15
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": موضوع مياه تنورين أخذ حجما "أكثر ما بيستاهل"
آخر الأخبار
2025-10-15
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": موضوع مياه تنورين أخذ حجما "أكثر ما بيستاهل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار لبنان
07:49
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
أخبار لبنان
07:49
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
0
أخبار لبنان
07:27
معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض
أخبار لبنان
07:27
معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض
0
أخبار لبنان
06:31
وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم
أخبار لبنان
06:31
وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
0
فنّ
2025-09-30
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
فنّ
2025-09-30
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-10-05
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
أخبار لبنان
2025-10-05
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
0
أخبار لبنان
2025-10-20
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
2025-10-20
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
0
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
3
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
5
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
6
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
8
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More