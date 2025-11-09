الأخبار
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

أخبار لبنان
2025-11-09 | 02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

أعلن كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من "فرصة سانحة" في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن حزب الله والضغط عليه لإلقاء سلاحه.

وكشف وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام على الرغم من مجموعة من العقوبات الغربية التي أضرت باقتصادها.

وقال هيرلي: "هناك فرصة سانحة في لبنان الآن. إذا استطعنا أن نجعل حزب الله يلقي سلاحه، يمكن للشعب اللبناني أن يستعيد بلده".

وأضاف خلال المقابلة مع رويترز في إسطنبول، إحدى محطات جولة له في تركيا ولبنان والإمارات وإسرائيل تهدف إلى زيادة الضغط على إيران: "المفتاح في ذلك هو التخلص من النفوذ والسيطرة الإيرانية التي تبدأ بكل الأموال التي يضخونها لحزب الله".
 

أخبار لبنان

الخزانة الأميركية

جون هيرلي

إيران

حزب الله

