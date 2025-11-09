الأخبار
وزير الثقافة: وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد سيتم الكشف عنها في مؤتمر "بيروت 1"

أخبار لبنان
2025-11-09
وزير الثقافة: وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد سيتم الكشف عنها في مؤتمر "بيروت 1"

شارك وزير الثقافة غسان سلامة بدعوة من القيمين في غرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية، بحفل الذكرى الـ75 لتأسيس الغرفة في باريس وذلك بحضور حشد كبير من الفاعليات والشخصيات السياسية والاقتصادية يتقدمهم الوزير الفرنسي جان ايف لودريان وسفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر وكبار رجال  الاعمال من فرنسا ولبنان.

وكان للوزير سلامة كلمة بالمناسبة تطرق فيها الى برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة اللبنانية، لافتا الى أن هذه الحكومة "ورثت وضعا ماليا ومصرفيا بائسا".

وقال: "لهذا وضعنا سلسلة من مشاريع القوانين، بعضها تم اعتماده بالفعل، ولا سيما قانون مطلوب من شركائنا الدوليين والمنظمات الدولية بشأن السرية المصرفية. واعتمدنا قانونا ثانيا بشأن تنظيم القطاع المصرفي، ونحن نحاول إنهاء العمل على قانون يتعلق بالودائع المصرفية، وهي مسألة تهم غالبية اللبنانيين. وأكثر من ذلك، وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد من 130 صفحة، سيتم الكشف عنها في 18 تشرين الثاني المقبل في مؤتمر "بيروت 1". 

وكشف أن مئات من رجال الأعمال والشركات حول العالم أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في مؤتمر "بيروت 1".

وكان وزير الثقافة قد كتب عبر حسابه على منصة اكس: "يسعدني ويشرفني أن أشارك في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية وأن أتمكن، أمام جمهور كبير ومتميز، من تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لحكومتنا".

