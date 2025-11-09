الأخبار
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

أخبار لبنان
2025-11-09 | 05:51
مشاهدات عالية
3min
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

أعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أنهم سيقودون "معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي من دون تعديل يسعى له البعض من أجل مزيد من الضغط".

وقال: "نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض ولكن الواجب يتطلب منا أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب ان يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل او الخارج، ونقول أن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وايمان واخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصارا تلو الانتصار".

كلام النائب علي حسن خليل جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجزرة دير قانون رأس العين. وقال: "بهم تأكدنا أن الجنوب لا يُقهر وأن الجنوب لم يقاتل فقط دفاعاً عن جغرافيا ضيقة أو مشروع خاص بل دافع عن لبنان كله، لبنان الذي طمحنا أن نعيش فيه أحرارا في سبيل استقلاله الحقيقي وعدم ارتهانه لمشاريع العدو أو السيطرة عليه".

وأضاف: "نحن دفعنا الدم في سبيل كل الوطن وحتى اولئك الذين نختلف معهم في السياسة والمشروع وحتى المشككين الذين يخلقون المبررات للعدو من اجل استمرار عدوانه، نقول لهم إن دماء الشهداء من أجلكم ومن أجل لبنان الذي نريده لنا جميعاً، الحاضن لجميع ابنائه بكل طوائفهم وتوجهاتهم ونريد الحفاظ عليه مرتكزين بالإصرار على الوحدة الوطنية التي هي أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي، لذلك نقول للشركاء في الوطن لا تضعفوا مناعة الموقف الوطني، والقوة أن نتكامل مع بعضنا البعض".

وأشار الى أن ثوابتهم "حماية هذه الأرض والدفاع عنها وعن الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني"، موجهاً التحية له على موقف قيادته وضباطه وعناصره والذي رفض بالأمس انذارات العدو وأصر على البقاء في مواقعه.

وقال خليل: "ثوابتنا أيضاً هي العداء لهذا العدو الاسرائيلي، في الوقت الذي لا يتعاطى فيه البعض بوطنية وشراكة حقيقية بل يحاول الإنقلاب السياسي على الموقف من خلال تعديل قانون الانتخاب بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين". وأضاف: "لا أحد يراهن على ضعفنا وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي من دون تعديل يسعى له البعض من اجل مزيد من الضغط".

أخبار لبنان

علي حسن خليل

قانون

الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

النائب علي حسن خليل للـLBCI: بالتأكيد هناك نية للسير بالقانون الحالي اي وفق الدائرة 16 فاليصدر قرار عن وزيري الخارجية والداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

حسن خليل: الحكم في العلاقة بين الجميع هو القانون ولا قلق إنتخابي لدينا وجاهزون للإنتخابات عندما تسمح الظروف ونحن غير قادرين على قيادة إنتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

النائب علي حسن خليل: مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار لبنان
07:49

مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض

LBCI
أخبار لبنان
06:31

وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
فنّ
2025-09-30

"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-05

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار دولية
07:07

أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل

LBCI
أخبار دولية
06:57

عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى

LBCI
أخبار لبنان
05:51

علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

LBCI
أخبار لبنان
05:03

الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة

LBCI
آخر الأخبار
14:58

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
13:21

تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله

LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

