علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
2025-11-09 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
3
min
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أنهم سيقودون "معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي من دون تعديل يسعى له البعض من أجل مزيد من الضغط".
وقال: "نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض ولكن الواجب يتطلب منا أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب ان يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل او الخارج، ونقول أن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وايمان واخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصارا تلو الانتصار".
كلام النائب علي حسن خليل جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجزرة دير قانون رأس العين. وقال: "بهم تأكدنا أن الجنوب لا يُقهر وأن الجنوب لم يقاتل فقط دفاعاً عن جغرافيا ضيقة أو مشروع خاص بل دافع عن لبنان كله، لبنان الذي طمحنا أن نعيش فيه أحرارا في سبيل استقلاله الحقيقي وعدم ارتهانه لمشاريع العدو أو السيطرة عليه".
وأضاف: "نحن دفعنا الدم في سبيل كل الوطن وحتى اولئك الذين نختلف معهم في السياسة والمشروع وحتى المشككين الذين يخلقون المبررات للعدو من اجل استمرار عدوانه، نقول لهم إن دماء الشهداء من أجلكم ومن أجل لبنان الذي نريده لنا جميعاً، الحاضن لجميع ابنائه بكل طوائفهم وتوجهاتهم ونريد الحفاظ عليه مرتكزين بالإصرار على الوحدة الوطنية التي هي أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي، لذلك نقول للشركاء في الوطن لا تضعفوا مناعة الموقف الوطني، والقوة أن نتكامل مع بعضنا البعض".
وأشار الى أن ثوابتهم "حماية هذه الأرض والدفاع عنها وعن الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني"، موجهاً التحية له على موقف قيادته وضباطه وعناصره والذي رفض بالأمس انذارات العدو وأصر على البقاء في مواقعه.
وقال خليل: "ثوابتنا أيضاً هي العداء لهذا العدو الاسرائيلي، في الوقت الذي لا يتعاطى فيه البعض بوطنية وشراكة حقيقية بل يحاول الإنقلاب السياسي على الموقف من خلال تعديل قانون الانتخاب بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين". وأضاف: "لا أحد يراهن على ضعفنا وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي من دون تعديل يسعى له البعض من اجل مزيد من الضغط".
أخبار لبنان
علي حسن خليل
قانون
الانتخابات
