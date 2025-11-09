عودة: العالم كله سبقنا حتى من كنا ندعي مساندتهم

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "العالم كله سبقنا، حتى من كنا ندعي مساندتهم".



وقال في عظة قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: "محيطنا الذي كان يحسدنا على ما نحن عليه تقدم علينا وأصبحنا عاجزين عن اللحاق به".



وسأل: "ماذا تنتظر دولتنا لتحزم أمرها وتتخذ الخطوات المناسبة من أجل إخراج لبنان واللبنانيين من حالة المراوحة واليأس إلى آفاق فجر جديد يحلم به الجميع؟".