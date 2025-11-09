افرام يوجّه نداء إلى المغتربين: للتسجيل بكثافة للمشاركة في الانتخابات المقبلة

في أمسيةٍ جمعت أكثر من سبعين شخصية من أبناء الجالية اللبنانية في العاصمة الأميركية واشنطن، أقيم عشاء تكريمي على شرف النائب نعمة افرام، بدعوة من الدكتور كلود كرم وعقيلته باسكال كرم.



وشهد اللقاء نقاشًا معمّقًا حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث استعرض النائب افرام المسار الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه خلال السنوات العشر الماضية، مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلّبه من وعيٍ ومسؤوليةٍ جماعيّة، ولا سيّما من اللبنانيين المقيمين في الاغتراب.



وأكّد افرام أن قانون الانتخاب المقبل يجب أن يعزّز الدور الوطنيّ للبنانيين المنتشرين حول العالم، معتبرًا أنّهم "ضمير الوطن والعين الساهرة عليه من بعيد".