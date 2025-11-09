المحامي مروان ضاهر نقيبا لمحامي طرابلس

فاز المحامي مروان ضاهر بمركز نقيب المحامين في طرابلس، فيما فاز المحامي نبهان حداد بمركز العضوية في مجلس النقابة.



وجاءت النتائج على الشكل الآتي:



-فوز مروان ضاهر بنقابة المحامين طرابلس بـ ٨٧٤ صوتاً.



-عضو نبهان محمد علي حداد (٧٢١ صوتًا)



-عضو شوقي خليل ساسين (٥١٥ صوتًا)



-عضو زاهر مطرجي (٤٩٣ صوتًا)



-الأوراق البيضاء: ٢٣.