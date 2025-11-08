"التيار الوطني" أعلن دعم مروان ضاهر لمركز نقيب محامي الشمال

أعلن قطاع المهن في "التيار الوطني الحر"، في بيان، دعمه للمحامي مروان ضاهر لمنصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين في الشمال، والمقرر إجراؤها غداً الأحد ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥.