جعجع: لإجراء الإنتخابات في موعدها... والقصة بالنسبة للقوات ليست مقعدا هنا أو مكسبا هناك

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وجوب إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد، مشددا على أهمية هذا الإستحقاق الدستوري، وعلى أن القصة بالنسبة للقوات اللبنانية ليست مقعدا هنا أو مكسبا هناك، إنما الهدف من زيادة تكتل "القوات النيابي" يكمن في تعاظم تأثيرنا في مسار الأحداث والوصول إلى الوطن الذي نريد".



وجدد تأكيد "وجوب انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، ولا سيما أن هذا حق من حقوقهم، وبالتالي على الدولة اللبنانيّة إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق للحفاظ على هذا الحق القانوني".



كلام جعجع، جاء خلال اختتام خلوة منطقة عاليه لإطلاق الماكينة الانتخابية بعنوان "حاضرين وأكتر" في معراب، في حضور النائب نزيه متى، الأمين العام أميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، المفتش العام ادغار مارون، منسق المنطقة طوني بدر، أعضاء المجلس المركزي ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.