مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عقد مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف، بالشراكة مع اليونيسف، مؤتمرًا بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"، بهدف تعزيز ثقافة التقييم كأداة إصلاحية في الإدارة اللبنانية.