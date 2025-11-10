الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم بنى تحتية إرهابية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان ومنها موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان.



أغار الجيش الإسرائيليّ على بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي استهداف موقع لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، قال إنّه يُستخدم لإطلاق قذائف صاروخية.وأضاف: "لوحظت داخله أنشطة لحزب الله في الأشهر الأخيرة، ولقد تم استهداف وسائل قتالية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية داخل الموقع".وأوضح أنّ في منطقة النبطية استُهدفت عدة بنى تحتية وفي منطقة البقاع تم استهداف بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.وقال: "يواصل حزب الله محاولات اعادة اعمار ممتلكات في انحاء لبنان حيث يعتبر وجود هذه البنى ونشاط حزب الله فيها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".