عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

أخبار لبنان
2025-11-10 | 07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن مهمة الجيش مصيرية في هذه الظروف لأنّ عليه وحده، من دون شريك له، لا من خارجِ الدولة ولا من خارج لبنان، أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها، وعليه أن يفرض سيادتها الكاملة.

ولفت الرئيس عون، في مؤتمر مشترك بعد لقائه نظيره البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية، الى أن ذروة التبادل التجاري بين لبنان وبلغاريا كانت في 2018 ووصلت قيمتها الى 175 مليون يورو، مؤكدًا "نريد العودة اليه وتخطيه".

وقال: "أنوّه جداً باتفاقِنا على دعمِ الجيشِ اللبناني وتقديمِ كل ما يمكن لمساعدته على تأدية واجبِه الوطني ولبلغاريا إمكانات معروفة في التصنيعِ العسكري المختلف وفي إعداد الأطباء العسكريين ونأمل الاستفادة من خبراتِها".

وأشار عون الى أنه والرئيس البلغاري وجّها وزيري خارجية لبنان وبلغاريا لإعداد مذكرة تفاهمٍ بين البلدين تُجسّدُ عمق العلاقات الثنائية وتطابق رؤاهما للقضايا المشتركة.

وأكد على أهمية التعاونِ القضائي والجنائي بين البلدين، خصوصاً في ملفِ انفجارِ مرفأ بيروت، وقال: "نعتبرُه قضيةً وطنية، لا تراجعَ عن تصميمِنا على كشفِ ملابساتِها وجلاءِ حقيقتها". 

وأضاف: "نحرص على أن تأخذَ العدالة الوطنية والدولية مجراها وفقَ الأصول المرعية، لا يمكنني إلا أن أقدرَ عالياً، التعاونَ الإيجابي الذي أظهرته السلطاتُ البلغارية المختصة في هذا المجال". 

وبدوره، ذكر الرئيس البلغاري رومين راديف أنه والرئيس عون ناقشا عددًا من المسائل التي تخص منطقة الشرق الأوسط.

وعبّر عن دعمه للجهود الذي يبذلها لبنان وعن دعم الحوار بين الإتحاد الأوروبي ولبنان.

ولفت الى أن محادثاته مع الرئيس عون تعبّر عن جهوزية بلغاريا واستعدادها للمساهمة في تعزيز شراكة البلدين وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
 

