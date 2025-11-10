قائد الجيش عرض مع وزير الدفاع الهنغاري التطورات

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الهنغاري Kristof Szalay Bobrovniczky، بحضور السفير الهنغاري Ferenc Csillag ونائب رئيس أركان الدفاع الفريق Ferenc Kajári.



وفي خلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين جيشي البلدين.



كما استقبل النائب راجي السعد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



وكذلك، استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وتم البحث في شؤون مختلفة.