نتانياهو: عازمون على فرض وقف إطلاق النار في لبنان وغزة "بيد من حديد"

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّ إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بالقوة.



وتعهّد في كلمة أمام الكنيست بالتصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بهم".



وقال: "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون الى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يوميا في لبنان".