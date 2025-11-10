مسؤول أميركيّ إلى لبنان: لإنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر "حزب الله"

دعا وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي من بيروت اللبنانيين إلى "إنهاء نفوذ إيران الخبيث" عبر حزب الله، حسب قوله.



وأكّد في مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس في مقر السفارة الأميركية، أنّ بلاده "جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران".