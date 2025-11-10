رئيس الكتائب التقى السفير الكندي واكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الكندي لدى لبنان غريغوري غاليغان في زيارة تعارف بمناسبة تسلّمه مهامه، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.



وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي الكتائبي زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله والمستشار السياسي للسفير روري رودسيب.



وأكد الجانبان في خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب الجميل، أهمية "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يخدم الشعبين اللبناني والكندي، اضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الكندية لدعم لبنان في مختلف المجالات ولا سيما على المستويات الاجتماعية والإنسانية والتنموية.



وأشار البيان الى أن "هذا اللقاء يأتي قبل الزيارة المرتقبة للجميّل إلى كندا والتي من المتوقع أن تتناول سبل توطيد العلاقات مع الجالية اللبنانية هناك وبحث الأوضاع العامة في لبنان".