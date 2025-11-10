0min

حريق كبير شب في إقليم الخروب في الشوف وتعذر فرق الدفاع المدنيّ في إخماده

شب حريق كبير في إقليم الخروب في الشوف.



ويصعب على الدفاع المدنيّ إخماده، بسبب نقص في الأدوات المحتاجة وسرعة الرياح تساعد في انتشار رقعة الحريق.



يناشد الدفاع المدنيّ أهالي البلدة والفرق الأخرى للمساعدة.