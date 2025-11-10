الأخبار
الدويهي: لبنان أمام امتحان الوقت وسلوك بري انقلابي... وهذا ما قاله عن التفاوض مع اسرائيل

أخبار لبنان
2025-11-10 | 15:58
مشاهدات عالية
الدويهي: لبنان أمام امتحان الوقت وسلوك بري انقلابي... وهذا ما قاله عن التفاوض مع اسرائيل
الدويهي: لبنان أمام امتحان الوقت وسلوك بري انقلابي... وهذا ما قاله عن التفاوض مع اسرائيل

اعتبر النائب ميشال الدويهي أن لبنان يضيّع فرصة إعادة السيادة عبر إضاعة فرصة حصر السلاح وأن إسرائيل لا ترحم لبنان وأن لبنان لا طاقة له لأن يتحمّل حربًا مع هكذا عدو.
    
وقال الدويهي في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "على الدولة اللبنانية أن تفاوض بالطريقة التي تراها مناسبة مع إسرائيل وإذا كلفتني بالقيام بذلك باسم لبنان الرسميّ فلا مانع لدي".

ورأى أن لبنان بمؤسساته أمام امتحان الوقت، لافتا الى أن الموفدين الذي يزورون لبنان يقولون إنّ الساعة تدقّ وأن خطة الجيش حتّى اليوم غير واضحة الّا بعض التسريبات منها وأنه كنائب لا يملك تفاصيل عن هذه الخطة.

وأشار الدويهي الى أن مأخذه على الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هو أنهما يقومان بارضاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ببعض الامور، مشددا على أن هذا الامر يجب أن يتوقف ومعتبرا أن سلوك بري السياسي انقلاب على الدولة والدستور والقانون. 

ولفت الى أن وزير المال ياسين جابر يقوم بعمل معقول في ما خص الاتفاق مع صندوق النقد وأنه يجب عدم تفويت الفرصة وحماية المشروع السياسي القائم على استعادة الدولة والخروج من المحاور وأن الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية.

وشدد على أن سلاح حزب الله منع السياسة لمدة 30 عاما وعلى أن السياسة يجب أن تعود وأنه يجب ارساء السلام بين اللبنانيين وأنه حان الوقت للعودة الى الدولة.
 
وقال الدويهي: "ثنائي أمل - حزب الله لا يختذل الطائفة الشيعية والتعطيل الذي يمارسه يجب أن يتوقف".








أخبار لبنان

لبنان

امتحان

الوقت

وسلوك

انقلابي...

التفاوض

اسرائيل

