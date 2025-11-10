حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

اسفرت الاعتداءات الاسرائيلية عن اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في الريحان والعيشية والجرمق في جزين، وطالت النيران الكثيفة أشجاراً حِرجية، وتمددَت على مِساحاتٍ واسعة، ما يُصَعِبُ على الدفاعِ المدني عملياتِ الإطفاء ويهددُ بانتشارِ رقعةِ الحريق إلى جميع القرى المحيطة.



كذلك اندلع حريق كبير اليوم بين مناطقِ المطلة وحصروت والزَعرورية في إقليم الخروب، لا تزال تعمل فرقُ الإطفاء منذ ساعات النهار على السيطرةِ عليه وتطويقِه بعدما لامس المنازل.