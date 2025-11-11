الحاج: جربوا معادلة جديدة

كتب النائب رازي الحاج على منصة"إكس":أحد نواب "الممانعة" صرّح بالأمس أنّهم في حزب الله لن يتخلّوا عن قدرات لبنان في "ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة". أنصح الزميل أن يستبدل ثلاثيّته هذه بالرهان على الدولة وعلى الجيش الحامي الوحيد للبنان، لمنع تكرار ما حلّ بنا بسبب ما يسمّى بـ"المقاومة" . جرّبوا معادلة جديدة".