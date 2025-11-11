لقاء جمع وفدًا من المركز الإسلاميّ – عائشة بكار ورئيس مجلس الوزراء

عرض وفد من المركز الإسلاميّ – عائشة بكار، على رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا مسيرة المركز منذ تأسيسه، والدور الذي يؤديه في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية والخيرية والدينية، إضافةً إلى المشاريع المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خدمةً لأبناء العاصمة.

وبحثوا الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما الاقتصادية والمعيشية والخدماتية منها، لافتين إلى أوضاع مدينة بيروت وحاجاتها الإنمائية، وسبل دعم مؤسساتها وتفعيل دورها كمركزٍ وطنيّ جامع يحتضن التنوع اللبنانيّ بكل مكوّناته.

وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها الرئيس في سبيل تعزيز الاستقرار والنهوض بالإدارة العامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكّد دعمه الكامل له ولما يقوم به من خطوات إصلاحية تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.