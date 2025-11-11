الأخبار
بري أوعز لكشافة الرسالة الإسلامية إستنفار دفاعها المدني للمؤازرة في إخماد الحرائق
أخبار لبنان
2025-11-11 | 06:12
بري أوعز لكشافة الرسالة الإسلامية إستنفار دفاعها المدني للمؤازرة في إخماد الحرائق
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الكارثة البيئية الناجمة عن إستمرار إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ولاسيما في غابة بكاسين والريحان وإقليمي الخروب والتفاح ومناطق عدة من الجنوب اللبناني.
وفي هذا الإطار أعطى توجيهاته لجهاز الإطفاء التابع للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية الى إستنفار آلياته كافة المخصصة للاطفاء وطاقاته البشرية والتطوعية من المناطق كافة ووضعها في تصرف المجالس البلدية في تلك المناطق والمؤازرة في عمليات إخماد النيران ولا سيما في إقليم الخروب وغابة بكاسين التي تمثل واحدة من أهم الثروات الوطنية والبيئية في لبنان والمنطقة، وتنسيق خطط التحرك مع الأجهزة الرسمية المعنية.
