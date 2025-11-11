الرئيس عون تابع من صوفيا مستجدات الحرائق... وهذا ما طلبه

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من صوفيا، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى بلغاريا، تفاصيل الحريق الضخم الذي شب منذ أمس في منطقة جزين ولاسيما في بلدة بكاسين وفي اقليم الخروب ومنطقة الريحان، وأعطى توجيهاته إلى الدفاع المدني بالعمل على مكافحة الحريق.



كذلك، طلب عون من الجيش وضع امكاناته الجوية للمساهمة في اخماد النيران ومنع امتدادها. كما طلب الاهتمام بحاجات المواطنين في هذه المناطق.



وظل الرئيس عون على تواصل مع الجيش والدفاع المدني لمتابعة التطورات.