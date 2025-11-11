"الريجي" نالت مجدداً شهادتي "أيزو" للجودة والصحة والسلامة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أنها حصلت مجدداً على شهادتي "ايزو" العالميتين المتعلقتين بالجودة من جهة والصحة والسلامة المهنية من جهة ثانية.



وأشارت في بيان، إلى أن فريق التدقيق الدولي لاحظ أن لديها "نظاماً متطوراً" يجعلها "نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات العامة في لبنان والمنطقة".



وشدّدت على أن إعاد منحها هذين التقديرين المرموقين يجسد إرادتها "في الحفاظ على ريادتها" والاستمرار "في مسيرة التطوير والتحديث" رغم ما شهدته هذه السنة من "أوضاع صعبة".



وأوضح البيان أن "الريجي أثبتت مجدداً، في عامٍ اتّسم بالأزمات المتلاحقة والتحديات الوطنية والاقتصادية والأمنية، قدرتها على الصمود والتميّز، إذ أنهت بنجاح عملية التدقيق الخارجي لإعادة منح شهادتي ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وISO 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، والتي أجرتها الجهة الدولية المعتمدة Bureau Veritas خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 تشرين الثاني 2025".



ولفت "الريجي" الى أن "التدقيق شمل كل المديريات والمصالح ضمن نطاق النظام الإداري المتكامل للجودة والصحة والسلامة المهنية، وأظهر فريق العمل مستوى رفيعاً من الجاهزية التنظيمية، والالتزام الفعلي بتطبيق متطلبات المعايير الدولية، إضافةً إلى ثقافة مؤسسية مترسخة في مفاهيم الجودة والسلامة والتحسين المستمر".



ونقل البيان عن فريق التدقيق الدولي تأكيده أن "الريجي تمتلك نظاماً إدارياً متطوراً مبنياً على مبادئ التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، ومراجعة الأداء بانتظام، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات العامة في لبنان والمنطقة".



وشدّد رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي على أن "هذا الإنجاز الذي يأتي في وقتٍ دقيق يمرّ فيه لبنان بأوضاع صعبة، يجسد إرادة الريجي في الحفاظ على ريادتها ومسؤوليتها تجاه موظفيها ومجتمعها، ويؤكد استمرارها في مسيرة التحديث والتطوير رغم كل التحديات".