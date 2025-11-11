الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الريجي" نالت مجدداً شهادتي "أيزو" للجودة والصحة والسلامة
أخبار لبنان
2025-11-11 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الريجي" نالت مجدداً شهادتي "أيزو" للجودة والصحة والسلامة
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أنها حصلت مجدداً على شهادتي "ايزو" العالميتين المتعلقتين بالجودة من جهة والصحة والسلامة المهنية من جهة ثانية.
وأشارت في بيان، إلى أن فريق التدقيق الدولي لاحظ أن لديها "نظاماً متطوراً" يجعلها "نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات العامة في لبنان والمنطقة".
وشدّدت على أن إعاد منحها هذين التقديرين المرموقين يجسد إرادتها "في الحفاظ على ريادتها" والاستمرار "في مسيرة التطوير والتحديث" رغم ما شهدته هذه السنة من "أوضاع صعبة".
وأوضح البيان أن "الريجي أثبتت مجدداً، في عامٍ اتّسم بالأزمات المتلاحقة والتحديات الوطنية والاقتصادية والأمنية، قدرتها على الصمود والتميّز، إذ أنهت بنجاح عملية التدقيق الخارجي لإعادة منح شهادتي ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وISO 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، والتي أجرتها الجهة الدولية المعتمدة Bureau Veritas خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 تشرين الثاني 2025".
ولفت "الريجي" الى أن "التدقيق شمل كل المديريات والمصالح ضمن نطاق النظام الإداري المتكامل للجودة والصحة والسلامة المهنية، وأظهر فريق العمل مستوى رفيعاً من الجاهزية التنظيمية، والالتزام الفعلي بتطبيق متطلبات المعايير الدولية، إضافةً إلى ثقافة مؤسسية مترسخة في مفاهيم الجودة والسلامة والتحسين المستمر".
ونقل البيان عن فريق التدقيق الدولي تأكيده أن "الريجي تمتلك نظاماً إدارياً متطوراً مبنياً على مبادئ التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، ومراجعة الأداء بانتظام، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات العامة في لبنان والمنطقة".
وشدّد رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي على أن "هذا الإنجاز الذي يأتي في وقتٍ دقيق يمرّ فيه لبنان بأوضاع صعبة، يجسد إرادة الريجي في الحفاظ على ريادتها ومسؤوليتها تجاه موظفيها ومجتمعها، ويؤكد استمرارها في مسيرة التحديث والتطوير رغم كل التحديات".
أخبار لبنان
الريجي
أيزو
جودة
الصحة
التالي
الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-16
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
2025-09-16
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
0
آخر الأخبار
2025-09-16
نتنياهو خلال شهادة أمام محكمة: إسرائيل أطلقت عملية "كبيرة" في غزة
آخر الأخبار
2025-09-16
نتنياهو خلال شهادة أمام محكمة: إسرائيل أطلقت عملية "كبيرة" في غزة
0
أخبار دولية
2025-09-12
رئيس بلدية اسطنبول المسجون يمثل أمام القضاء بتهمة "تزوير شهادة جامعية"
أخبار دولية
2025-09-12
رئيس بلدية اسطنبول المسجون يمثل أمام القضاء بتهمة "تزوير شهادة جامعية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:18
رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات
أخبار لبنان
09:18
رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات
0
أخبار لبنان
08:57
رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا
أخبار لبنان
08:57
رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا
0
أخبار لبنان
08:56
بلاسخارت زارت وزير الدفاع: الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان
أخبار لبنان
08:56
بلاسخارت زارت وزير الدفاع: الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان
0
أخبار لبنان
08:51
سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج
أخبار لبنان
08:51
سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-30
قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ
أخبار دولية
2025-09-30
قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ
0
أخبار لبنان
2025-11-07
الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا
أخبار لبنان
2025-11-07
الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا
0
منوعات
2025-11-10
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
منوعات
2025-11-10
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-10-17
رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع
آخر الأخبار
2025-10-17
رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
0
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
0
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
4
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
6
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
7
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
8
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More