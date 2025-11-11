الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل

أعلنت المديرية العامة للأمن العام المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.



وطلبت من الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدم من الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 13/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة ، تحويل صفة ، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للإستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم.



وذكّرت المديرية العامة للأمن العام انها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

http://general-security.gov.lb

https://instagram.com/dgsglb

https://facebook.com/DGSGLB

https://x.com/DGSGLB

أو مراجعة Call Center على الرقم 1717.



