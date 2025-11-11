الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج

أخبار لبنان
2025-11-11 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس &quot;الميدل ايست&quot;: هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له في احتفال شركة طيران الشرق الأوسط - "الميدل ايست" لمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيسها، أن "القائمين على الشركة أدركوا منذ البداية أن الطيران ليس مجالا جامدا، بل عالم يتغير بوتيرة سريعة، وأن النجاح فيه يتطلب يقظة دائمة، واستعدادا لتجديد الذات في كل مرحلة، فكانت الميدل إيست من أوائل الشركات العربية التي تبنت مفاهيم الإدارة الحديثة، وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية".

وقال سلام: "ثمانون عاما مرت على مغامرة ولدت في زمن كانت فيه المبادرة شجاعة، والريادة حلما، والانفتاح رؤية. ومنذ ذلك اليوم، وطيران الشرق الأوسط تجسد مرآة للبنان نفسه: بلد صغير في الجغرافيا، كبير في طموح أهله".

وأضاف: "حتى الاسم الذي حملته، "طيران الشرق الأوسط "، كان إعلانا عن طموح أكبر من حدود الوطن. لم تحمل الشركة اسم بيروت أو لبنان، بل اختارت أن تمثل الشرق الأوسط بأسره".

ولفت الى أن "الميدل إيست أصبحت مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة". وقال: "لم تكتف الميدل إيست بأن تكون مرآة لصورة لبنان في الخارج، بل أصبحت عنصرا ثابتا في هوية اللبنانيين أنفسهم".

وأضاف: "حين يتذكر اللبنانيون لحظات الحرب والعزلة، يتذكرون كيف بقيت الميدل إيست صلة الوصل الوحيدة بينهم وبين العالم".

وأشار رئيس الحكومة الى أن تاريخ الميدل إيست ليس مجرد تسلسل زمني لمحطات اقتصادية أو إدارية، بل هو سيرة مقاومة مدنية طويلة، توازي في معناها مسيرة لبنان نفسه في مواجهة الأزمات.

وقال: "في عام 1969، كانت الضربة الأولى الكبرى. خلال الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت، دمر أسطول الشركة بكامله تقريبا. مشهد الطائرات المحترقة في أرض المطار كان يمكن ان ينهي أي شركة، لكن الميدل إيست، بدل أن تنهار نهضت من الرماد، أعادت تنظيم نفسها، واستأنفت عملياتها خلال فترة وجيزة، لتتحول تلك الكارثة إلى بداية فصل جديد من الصمود والتحدي. ثم كانت الحرب عام 1975، وبعدها واحدة من أصعب المراحل التي عاشتها البلاد وصولا الى الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. توقف المطار مرارا، وتعطلت حركة الملاحة، وتعرض العاملون للخطر المباشر، وخطف بعضهم وقتل آخرون. ومع ذلك، صمدت الشركة، بل تحولت إلى عائلة كبيرة متماسكة، جمعت بين الشجاعة والانضباط والوفاء".

وأضاف: "جاءت حرب عام 2006 لتضيف امتحانا جديدا: توقف المطار مجددا، وتضررت منشآت الشركة، لكنها كانت بين أوائل القطاعات التي استعادت نشاطها فور وقف النار. أما الحرب الأخيرة في عام 2024، فكشفت مجددا معنى الصمود حين يصبح خيارا وحيدا للحياة. فقد استمرت طائرات الميدل ايست تقلع وتهبط من مطار بيروت. وفيما كانت السماء نفسها تبدو مهددة، راحت ترتسم على وجوه الطيارين والمضيفين والفنيين معاني الشجاعة الهادئة".

وشدد على أن "الميدل إيست أثبتت أن مؤسساتنا تستطيع أن تنجح حين تقوم على المهنية والمسؤولية فتتحرر من منطق الزبائنية والولاءات الفئوية".

وقال سلام: "رؤية الحكومة التي اتشرف برئاستها تقوم اليوم على ركائز شبيهة: فهدفنا هو أن نعيد بناء الدولة اللبنانية على أساس الكفاءة والإنتاج، وأن نحفز الاستثمار ونشجع على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن نفتح المجال أمام جيل جديد من الرياديين والمبدعين ليصنعوا قصص النجاح المقبلة. ولذلك أطلقنا مبادرات لتحديث الإدارة ومكننتها، ولتأسيس وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما عملت مع رئيس الجمهورية على إعادة وصل لبنان بالعالم العربي بعد سنوات من الانكفاء والعزلة. وكذلك عملنا على إعادة بناء الثقة بالدولة عبر الاصلاح المؤسساتي كما في استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية".

أخبار لبنان

احتفال

الذكرى

الـ80

لتأسيس

"الميدل

ايست":

هدفنا

إعادة

الدولة

الكفاءة

والإنتاج

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
قرار لوزير الزراعة ينظّم التجارة بالأنواع البرية من الحيرانات والنباتات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:57

رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا

LBCI
أخبار لبنان
06:11

طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس

LBCI
آخر الأخبار
07:34

نواف سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت الميدل ايست مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:21

الدفاع المدني يواصل جهوده في إخماد حرائق اندلعت في مناطق عدة

LBCI
أخبار لبنان
11:10

وزيرة البيئة تفقدت مواقع الحرائق: لتعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة

LBCI
أخبار لبنان
11:02

شحادة استقبل المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ

LBCI
منوعات
2025-11-07

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-10

غارات إسرائيلية على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة في البقاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

LBCI
أخبار لبنان
06:48

المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول

LBCI
أخبار دولية
06:14

العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:11

طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:46

مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More