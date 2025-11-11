بلاسخارت زارت وزير الدفاع: الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز وتفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، دعمًا للجهود التي يبذلها لبنان في هذا الإطار.



وأكدت هينيس-بلاسخارت أنّ "الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان وتعزيز استقراره ومساندة مؤسساته الوطنية"، مشيرة إلى" أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات".



من جهته، أكّد اللواء منسى استمرار التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكرّرة لهذا القرار.



وشدّد على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، والانسحاب من المواقع التي لا يزال يحتلّها، ووضع حدّ لانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية.