شيخ العقل بحث مع مطران الكاثوليك في اللاذقية وطرطوس العلاقات الإسلامية المسيحية المشتركة

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة - فردان راعي أبرشيّة اللاذقيّة وطرطوس وتوابعهما للروم الملكيّين الكاثوليك المطران جورج خوّام، يرافقه المستشار في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك سهيل ابو حلا ومنير حمزة.

وتأتي الزيارة من قبل المطران خوام في اطار توثيق اواصر التعارف والمحبة الأخوية في ظل الظروف الراهنة.





وتناول اللقاء العلاقات الإسلامية - المسيحية عمومًا، واهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تعزيز أطر التعاون المشترك وتوسيع نقاط التلاقي بين المذاهب والمجتمعات على مستوى البلدين والمنطقة.

كما استقبل وفدًا، ضم الصحافي جاد فياض، المحامي صفا زهر الدين ومسؤولة الاعلام في منظمة الشباب التقدمي فانيسا سمعان.

وعقد الشيخ ابي المنى اجتماع عمل مع اللجنة الإدارية في المجلس المذهبي للاطلاع على التحضيرات لمباراة ملء الشغور ومناقشتها، وذلك بمشاركة رئيسها منصور آشتي ومقررها زاهر الاعور والمهندس فراس ابو ذياب وبحضور عضو مجلس الادارة حسام حمزة ومدير عام المجلس مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن.