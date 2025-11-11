باسيل: سفيرة الإتحاد الأوروبي أبلغتني ببدء عملية طوعية لإعادة 160 ألف نازح سوري عبر دفع مساعدات نقدية لهم

أبلغتني سفيرة الإتحاد الأوروبي ببدء عملية طوعية لإعادة 160 ألف نازح سوري عبر دفع مساعدات نقدية لهم. وهو مطلبنا لتشجيعهم على العودة بدل تشجيعهم على البقاء.
نأمل أن تتخذ الجهات المانحة نفس الإجراء ويبقى على السلطة اللبنانية أن تقوم بإعادة من لا يرغب بالعودة وهو بوضع قانوني مخالفGB.
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 11, 2025
