باسيل: سفيرة الإتحاد الأوروبي أبلغتني ببدء عملية طوعية لإعادة 160 ألف نازح سوري عبر دفع مساعدات نقدية لهم

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "سفيرة الإتحاد الأوروبي أبلغته ببدء عملية طوعية لإعادة 160 ألف نازح سوري عبر دفع مساعدات نقدية لهم", قائلا: "وهو مطلبنا لتشجيعهم على العودة بدل تشجيعهم على البقاء".



وأضاف عبر حسابه على منصة "أكس": "نأمل أن تتخذ الجهات المانحة نفس الإجراء ويبقى على السلطة اللبنانية أن تقوم بإعادة من لا يرغب بالعودة وهو بوضع قانوني مخالف".