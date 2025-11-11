الدفاع المدني يواصل جهوده في إخماد حرائق اندلعت في مناطق عدة

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن "فرقها تتابع منذ يوم أمس، تنفيذ عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في محافظتي النبطية وبعلبك، والعوامل المناخية التي تساهم في انتشار النيران".



وقالت في بيان: "في محافظة النبطية، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقين كبيرين في جبل الريحان والقطراني، اندلعا بفعل القصف الإسرائيلي الذي طاول المنطقة. كما أخمدوا حريقا مماثلا في بلدة شعرا - قضاء بعلبك، ناجما عن العدوان نفسه. أما في محافظة جزين، فتم إخماد ثلاثة حرائق في كل من قنان والجرمق - العيشية والحمصية، حيث تبين أن الحريق الأخير نجم عن احتراق بوست كهرباء".



وأشارت الى أن "الحريق الممتد من عاراي إلى بكاسين لا يزال مستمرا حتى الساعة، وتواصل الفرق العمل على محاصرته ومنع تمدده".

وبحسب البيان، فقد "أخمد عناصر الدفاع المدني أيضا، حرائق أخرى في أحراج الشبانية ولدة كفريا - قضاء زغرتا ودبعل - الضنية. ويتولون مراقبة الحريق في شدرا - عكار وتنفيذ عمليات تبريد إضافية منعا لتجدده".



وأكد البيان أن الجهود لا تزال متواصلة منذ الأمس في احتواء وتبريد الحريق الواسع الذي يمتد بين شحيم والمطلة والجليلية وداريا والزعرورية وحصروت في إقليم الخروب. وقال: "في المكلس، يتابع عناصر الدفاع المدني العمل على إخماد حريق داخل معمل لتنجيد المفروشات. كما يستمر تمركز فرق الدفاع المدني في معمل الكاوتشوك في بعورته، لمتابعة أعمال المراقبة والتبريد بعد الحريق الذي اندلع فيه يوم السبت الماضي. كما أخمد العناصر يوم أمس حريقاً اندلع داخل استديو في سن الفيل".



وجددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى توخي الحيطة، وعدم إشعال النيران في الأعشاب، والإبلاغ فورا عن أي حريق عبر الاتصال على الرقم 125.