إسرائيل: حزب الله يحاول استعادة قدراته القتالية وتهريب أسلحة من سوريا

اتهم الجيش الإسرائيلي "حزب الله" بالسعي إلى استعادة قدراته القتالية في جنوب لبنان لدرجة تهدد أمن إسرائيل وتؤدي إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إن "حزب الله" يعمل جنوب نهر الليطاني في انتهاك لاتفاق الهدنة، وإن القوات الإسرائيلية تشن غارات على أهداف له في تلك المنطقة.



وذكر شوشاني في إفادة صحفية، أن حزب الله يحاول أيضا تهريب أسلحة من سوريا وعبر طرق أخرى إلى لبنان. وقال: "نعمل على منع حدوث ذلك وإغلاق الطرق البرية من سوريا إلى لبنان بدرجة كبيرة من النجاح، لكنهم لا يزالون يشكلون تهديدا لنا".



وأضاف: "نحن ملتزمون بالاتفاق الذي يجب أن يصمد. لن نعود إلى واقع السابع من أكتوبر/تشرين الأول (2023) مع تهديد وجود آلاف المسلحين عند حدودنا على مسافة قريبة من مواطنينا...".