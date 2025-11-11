الأخبار
الرئيس عون عاد إلى بيروت مختتمًا زيارته إلى بلغاريا

أخبار لبنان
2025-11-11 | 12:11
مشاهدات عالية
الرئيس عون عاد إلى بيروت مختتمًا زيارته إلى بلغاريا
الرئيس عون عاد إلى بيروت مختتمًا زيارته إلى بلغاريا

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى بيروت مساء اليوم، في ختام زيارة رسمية قام بها الى بلغاريا، رافقه في خلالها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، والتقى خلالها رئيس الجمهورية نظيره البلغاري رومن راديف ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، واثمرت اتفاقاً على البحث في تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، وتعزيز الاتفاقيات الموقعة بينهما في اكثر من مجال، إضافة الى المشاركة الافتراضية للقضاء اللبناني في التحقيق مع إيغور غريتشوشكين مالك سفينة "روسوس" (الموقوف في بلغاريا) التي نقلت حمولة نيترات الامونيوم الى لبنان وكانت السبب في الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت عام 2020.

أخبار لبنان

بيروت

مختتمًا

زيارته

بلغاريا

