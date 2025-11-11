الأخبار
فريد البستاني في الذكرى الـ80 لتأسيس طيران الشرق الأوسط: فخورون بنجاح الشركة وخطوة إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة إنجاز طال انتظاره​

أخبار لبنان
2025-11-11 | 12:03
فريد البستاني في الذكرى الـ80 لتأسيس طيران الشرق الأوسط: فخورون بنجاح الشركة وخطوة إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة إنجاز طال انتظاره​

وجّه النائب فريد البستاني تحيّة تقدير واعتزاز لإدارة شركة طيران الشرق الأوسط وموظفيها بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيسها

وأثنى على المسيرة المشرفة التي جعلت من "الميدل إيست" نموذجًا وطنيًا للنجاح والأمان والتميّز في عالم الطيران.

وأعرب البستاني عن فخره بنجاح الشركة وتطورها المستمر، مشيرًا إلى أنه يثمّن عاليًا تصريح رئيس مجلس إدارتها حول إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة "Fly Beirut " عام  2027، والتي ستتمتّع بمعايير السلامة والصيانة الخاصة بشركة الميدل ايست

وأوضح أنّ هذه خطوة كان قد طالب بها مرارًا بصفته رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، لما لها من أثر إيجابي في تخفيض أسعار التذاكر، خصوصًا للمغتربين والطلاب اللبنانيين.

في السياق، رحّب البستاني بمشروع تحديث مطار بيروت الدولي وتحويله إلى "Boutique Airport“، إضافةً إلى مشروع بناء الهنغار الكبير من دون أعمدة، القادر على استيعاب الطائرات ذات الاجنحة الطويلة. واعتبر أنّ هذه الخطوات تشكل نقلة نوعية مميزة على صعيد تنشيط الاقتصاد والتجارة والسياحة، وترسيخ موقع لبنان على خارطة المطارات العالمية من حيث الجودة والخدمة.

أخبار لبنان

البستاني

الذكرى

الـ80

لتأسيس

طيران

الشرق

الأوسط:

فخورون

بنجاح

الشركة

وخطوة

إطلاق

طيران

منخفضة

الكلفة

إنجاز

انتظاره​

