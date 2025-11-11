هاني في جمعية مستوردي مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المستدام

بحث وزير الزراعة نزار هاني مع رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي (أسبلنت) ميشال عقل وأعضاء الهيئة الإدارية سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، وتنظيم سوق المستلزمات الزراعية في لبنان، بما يضمن سلامة المنتجات الزراعية وحماية المزارع والمستهلك على حدّ سواء.

ورافق الوزير المدير العام للوزارة لويس لحود وعدد من رؤساء المصالح وفريق عمل الوزارة.

وأكد الوزير نزار هاني أنّ هذا اللقاء يعكس روح الشراكة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تشكّل إحدى ركائز الخطة الوطنية للنهوض بالزراعة في لبنان.

وقال: "نحن نعمل على تحديث الآليات الرقابية وضبط الجودة بما يضمن توفير مستلزمات زراعية آمنة وفعّالة، ويساهم في خفض كلفة الإنتاج، ورفع مستوى الثقة بالمنتج الوطني، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات اليومية".

وأوضح أنّ الوزارة تعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية، بما يراعي الميزة التفاضلية لكل منطقة، في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2026 – 2035، والتي ترتكز على محاور الإنتاج المستدام، وتنمية سلاسل القيمة، وتشجيع الابتكار الزراعي.

وشدّد هاني على أهمية تطبيق نظام تتبّع المنتج الزراعي من الحقل إلى المستهلك لضمان الشفافية والجودة، قائلاً: "كل منتج يجب أن يحمل اسم المزارع الذي أنتجه، فالمسؤولية والمصداقية تبدأ من المزرعة".

وكشف الوزير أنّ عدد المزارعين المسجّلين في سجل المزارع الوطنيبلغ حتى اليوم نحو 64 ألف مزارع.

كما ودعا الوزير إلى تعزيز الإرشاد الزراعي الوطني ليواكب المزارعين بالتوجيه العلمي والتقني، مشدداً على الرقابة الصارمة على استخدام المبيدات الزراعية وضرورة الالتزام بالوصفة الزراعية المعتمدة حمايةً للصحة العامة ولسمعة الإنتاج الوطني.