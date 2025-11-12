الجميّل ردًا على قاسم: سلاح الحزب بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات

علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على كلمة الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بشأن السلاح كاتبًا على حسابه على "اكس": "إذا كان السلاح لا يُهدّد المستوطنات الشمالية ولا يعني جنوب الليطاني، حسب التصريح الأخير للشيخ نعيم، فهو بالتأكيد بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات".

