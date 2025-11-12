الأخبار
الجميّل ردًا على قاسم: سلاح الحزب بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات
أخبار لبنان
2025-11-12 | 00:23
مشاهدات عالية
الجميّل ردًا على قاسم: سلاح الحزب بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات
علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على كلمة الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بشأن السلاح كاتبًا على حسابه على "اكس": "إذا كان السلاح لا يُهدّد المستوطنات الشمالية ولا يعني جنوب الليطاني، حسب التصريح الأخير للشيخ نعيم، فهو بالتأكيد بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات".
أخبار لبنان
قاسم:
الحزب
لترهيب
اللبنانيين
والضغط
المؤسسات
والتأثير
الانتخابات
التالي
معوض عرض مع مسؤولين في كانبيرا سبل دعم لبنان في المجالات الديبلوماسية والانمائية والانسانية
تداول لسيناريو تأجيل الإنتخابات لعامين (الأنباء الإلكترونية)
السابق
