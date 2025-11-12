معوض عرض مع مسؤولين في كانبيرا سبل دعم لبنان في المجالات الديبلوماسية والانمائية والانسانية

عقد رئيس حركة" الاستقلال" النائب ميشال معوّض والوفد المرافق سلسلة لقاءات رسمية في كانبيرا تناولت سبل تعزيز العلاقات بين لبنان وأوستراليا، ولا سيّما في المجالات الديبلوماسية والإنمائية والإنسانية.



واستهلّ معوّض جدول لقاءاته باجتماع على طاولة مستديرة مع عدد من المسؤولين في الحكومة الأوسترالية، ضمّ نحو ٣٩ ممثلا عن وزارة الخارجية والتجارة (DFAT)، ودائرة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الداخلية، بالاضافة إلى أقسام تُعنى بالأزمات الإنسانية وقضايا الشرق الأوسط، العراق وسوريا وإيران.



ثم التقى ممثلين عن مكتب وزيرة الخارجية ومكتب وزير التنمية الدولية، وتم تبادل وجهات النظر حول دعم لبنان في مجالات التنمية والإصلاح وتعزيز الشفافية في التعاون الدولي.



وقد نُسّقت هذه اللقاءات من قبل وزارة الخارجية والتجارة الأوسترالية عبر فريقها المتخصص بالشؤون اللبنانية في فرع الشرق الأوسط، بإشراف كلٍّ من كازي سامين ودانييلا نيري، ما يعكس اهتمام أوستراليا بتعزيز التواصل المباشر مع لبنان ومتابعة أوضاعه السياسية والاقتصادية.



وتأتي هذه اللقاءات ضمن جولة أوسع يقوم بها النائب معوّض في أوستراليا، تشمل سيدني وملبورن، وتهدف إلى توطيد العلاقات مع الجالية اللبنانية والجهات الرسمية الأوسترالية، وإبراز دور الانتشار اللبناني في دعم الدولة ومؤسساتها.