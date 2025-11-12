متري شكر للمسؤولين السوريين مبادرتهم الطيبة في عرض المساعدة لإخماد الحرائق

كتب نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري على "اكس": "‏شكرا للمسؤولين السوريين الذي اتصلوا بنا وعرضوا مساعدة وزارة الطوارئ في اخماد الحرائق. تشهد هذا البادرة الطيبة على روحية التضامن التي تسود العلاقة بين سوريا ولبنان".